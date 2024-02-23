В Зимбабве открыли второе по величине месторождение газа в Африке южнее Сахары

Его размеры оцениваются в 36,4 млрд куб. м

ХАРАРЕ. 23 февраля. /ТАСС/. Месторождение газа Мукуйю, открытое в Зимбабве, оценивается специалистами как второе по величине из разведанных в Африке южнее Сахары в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор австралийской компании-владельца лицензии Invictus Energy Скотт Макмиллан.

"Оценка газового месторождения Мукуйю в провинции Центральный Машоналенд показала, что речь идет о вторых по величине запасах газа в Черной Африке, обнаруженных в 2023 году, - цитирует главу компании газета The Herald. - Размеры месторождения оцениваются в 36,4 млрд куб. м".

По его словам, весь северный район Зимбабве, прилегающий к реке Замбези, - районы Верхняя и Нижняя Ангва - потенциально богат углеводородами. Ныне разведка на газ активно ведется на территории блоков Мукуйю-1 и Мукуйю-2, Кабора-Басса.

Всего из 17 месторождений, разведанных в Тропической Африке в минувшем году, отметил Макмиллан, промышленные запасы газа обнаружены в Намибии - Леседи IX и Йонкер-1, Мукуйю-2 в Зимбабве, Нтокон-1 в Нигерии, Лумпембе в Анголе, Бонито-1 в Мозамбике.