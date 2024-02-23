Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией

Компания "Укрэнерго" ранее провела совместные аукционы на европейской платформе JAO

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Украина начала торговать электроэнергией с Венгрией. Накануне национальная энергетическая компания "Укрэнерго" провела совместные аукционы на европейской платформе JAO.

"Вчера, 22 февраля, "Укрэнерго" провела первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office)", - приводит заявление пресс-службы компании агентство УНН.

Это означает, что с пятницы "Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС", подчеркнули в компании.

28 ноября 2023 года сеть операторов системы передачи электроэнергии в континентальной Европе ENTSO-E перевела Украину с временного режима на постоянную синхронизацию и увеличила квоту на объем поставок электроэнергии с 1 200 МВт до 1 700 МВт. Экстренная синхронизация украинской энергосистемы с европейской состоялась 16 марта 2022 года. После этого Украина постепенно получила возможность закупать электроэнергию в других странах. Например, первую закупку электроэнергии у Словакии Украина осуществила 27 октября 2022 года.