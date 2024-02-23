В Чечне планируют создать центр инжиниринговых разработок

По словам министра промышленности и энергетики региона Адама Хакимова, к 2030 году в регионе оптимизируют производственные процессы не менее 50 компаний

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Центр инжиниринговых разработок продуктов в сфере промышленности, машиностроения и беспилотных авиационных систем планируют создать на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета в Чечне. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

"Грант в размере 245 млн рублей регион выиграл на реализацию проекта "ГГНТУ инжиниринг", который направлен на разработку продуктов по трем основным направлениям: автомобильная промышленность, машиностроение и беспилотные авиационные системы. Это эффективный инструмент для внедрения последних научных разработок в промышленность, решающий задачи нехватки производственных и технологических решений в области отечественного машиностроения и беспилотных летательных аппаратов", - отметил Хакимов.

По его словам, центр инжиниринговых разработок позволит к 2030 году оптимизировать производственные процессы не менее 50 компаний, в том числе резидентов особой-экономической зоны "Грозный".

"Кроме того, "ГГНТУ инжиниринг" позволит выпустить совместно с партнерами не менее 100 новых продуктов, что приведет к росту внедрения инноваций на производстве. Также проект обеспечит внедрение передовых технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта, 3D-печати и аддитивных технологий, виртуальной и смешанной реальности в производственные процессы", - рассказал министр.

Как рассказал ректор вуза Магомед Минцаев, центр будет включать в себя опытно-конструкторское бюро, что позволит разрабатывать конструкторскую документацию, проектировать изделия и дизайн корпусов.

"Много товаров попало в санкционные списки, необходимо сделать отечественные версии, то есть активно заниматься реверс инжинирингом, а это требует конструкторскую документацию. За два года мы создадим инжеринговый центр. Часть средств пойдет на подготовку кадров, а часть - на оснащение оборудованием", - отметил Минцаев.