На Украине сократили индексацию пенсий

Согласно расчетам правительства, их повысят в среднем на 8%

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины официально утвердил индексацию пенсий весной на 8%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно расчетам правительства, пенсии повысят в среднем на 8%, что меньше показателя, рассчитанного ранее. "Индексация пенсий состоится 1 марта. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. Пенсии будут повышены почти на 8%", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Между тем, как сообщают украинские СМИ, в частности, издание "Обозреватель", предыдущие расчеты, которые представляло правительство, были более оптимистичными. Еще в январе Шмыгаль анонсировал, что, по предварительным расчетам, пенсии вырастут в среднем на 13%. А в 2023 году он обещал, что в результате индексации в 2024 году средняя пенсия достигнет 6 тыс. гривен (около $155). Теперь же, по словам Шмыгаля, "средний размер повышения составит 322 гривны (около $8,3), а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен (около $148)".

Премьер также отметил, что индексация затронет более 10 млн украинцев - 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств и около 100 тыс. чернобыльцев.