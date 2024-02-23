В Росфинмониторинге заявили, что статус России в FATF не изменился

Членство РФ по-прежнему приостановлено

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарной недели FATF не изменился, членство РФ по-прежнему приостановлено. Об этом говорится в Telegram-канале Росфинмониторинга.

"Сегодня завершилась пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), 19-23 февраля. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что год назад было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в FATF. "Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом", - добавляют в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг наращивает сотрудничество с финансовыми разведками и другими компетентными органами государств, заинтересованных в обеспечении безопасности своих граждан, защите финансовых систем от преступных посягательств. Россия продолжает оставаться членом Глобальной сети FATF, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В Росфинмониторинге отмечают, что Россия сохраняет свою приверженность соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по оценке и снижению рисков. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.

О FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.