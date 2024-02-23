FATF не стала вводить ограничения в отношении России

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег также сохранила приостановку членства РФ в организации

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своей февральской пленарной сессии в Париже не стала вводить каких-либо ограничений в отношении России, однако сохранила приостановку ее членства в организации. Об этом заявил на брифинге по итогам сессии председатель FATF Раджа Кумар.

"Членство России остается замороженным, это беспрецедентный шаг, мы никогда раньше не приостанавливали членство какой-либо страны", - сказал он. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать конкретные меры, которые организация принимает в отношении РФ, он призвал ознакомиться с итоговым заявлением FATF.

В итоговом заявлении говорится, что члены организации "с обеспокоенностью отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы" в связи с растущим финансовым взаимодействием между РФ и странами, в отношении которых действуют контрмеры FATF. Также говорится о "рисках распространения финансирования" и "злонамеренной цифровой активности". Согласно коммюнике, "многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и мировой финансовой системы", однако какие именно меры - не уточняется.

Сама организация призывает страны-участницы "сохранять бдительность в связи с вышеупомянутыми рисками" и обещает следить за ситуацией и рисками для мировой финансовой системы. Вместе с тем FATF напоминает, что, несмотря на приостановку членства, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.

24 февраля 2023 года FATF было принято решение о приостановке членства РФ в организации. Как заявляли в ответ на это решение в Росфинмониторинге, приостановка членства не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В Росфинмониторинге также подчеркивали, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, а финразведка продолжает наращивать международное сотрудничество с заинтересованными странами.