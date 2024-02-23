Словения выделила гуманитарную помощь палестинским беженцам в размере €434 тыс.

По данным Словенского агентства печати, палестинцы получат 10 560 сухих пайков, 2 500 одеял и 1 000 надувных матрасов

ЛЮБЛЯНА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Словении направили гуманитарную помощь палестинским беженцам общей стоимостью €434 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства страны в X (ранее Twitter).

"Правительство Словении оказало помощь гражданскому населению Палестины, пострадавшему в результате вооруженного конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, в виде продуктов питания и различных вещей на общую сумму €434 105", - говорится в сообщении.

По данным Словенского агентства печати, палестинцы получат 10 560 сухих пайков, 2 500 одеял и 1 000 надувных матрасов, а также сухое молоко, детские подгузники и питание, предоставленные Красным Крестом. 22 февраля правительство также приняло решение о выделении €500 тыс. Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.