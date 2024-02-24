Минфин США сообщил, что Запад изучает "набор идей" по изъятию замороженных активов РФ

Первый заместитель главы ведомства Уолли Адейемо отметил, что западные страны хотят подать Кремлю сигнал, что "Украина получит ресурсы, необходимые для того, чтобы продолжать поддерживать свою экономику"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Запада рассматривают "набор идей", пытаясь изыскать возможность конфискации замороженных активов России. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, не пояснив, о каких именно идеях идет речь.

"Мы продолжим это изучать. Потому что в фундаментальном плане сигнал, который мы хотим подать Кремлю, заключается в следующем: Украина получит ресурсы, необходимые для того, чтобы продолжать поддерживать свою экономику, вы не можете продержаться дольше, чем мы", - заявил американский чиновник, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"В конечном счете Россия должна заплатить за причиненный ущерб", - добавил заместитель главы Минфина США. По его словам, Запад пытается гарантировать Украине "доступ к деньгам, необходимым для самообороны".

Как утверждал 8 ноября 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. Как он пояснил, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила в начале декабря 2023 года о потенциальных рисках для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики в случае возможной конфискации Западом активов РФ, замороженных за рубежом после начала СВО. Она подчеркнула, что использование этих авуаров "должно было бы опираться на международную основу". Надо "очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности", указала глава МВФ.