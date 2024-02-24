Кабмин РФ утвердил льготные тарифы на грузоперевозки в Донбассе и Новороссии

Согласно документу, на перевозку угля установлен понижающий коэффициент 0,48, черных металлов, руды и сырья - 0,74

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ установило льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля, черных металлов, руды и промышленного сырья по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Правительство установило скидки на железнодорожные перевозки угля, черных металлов, руды и промышленного сырья по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Согласно документу, на перевозку угля установлен понижающий коэффициент 0,48, черных металлов, руды и сырья - 0,74.

Льготный тариф распространяется на грузовые перевозки, которые осуществляет ФГУП "Железные дороги Новороссии". "Это предприятие было основано в 2023 году, чтобы выстроить единую логистику в новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок", - отметили в кабмине.