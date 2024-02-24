Nikkei: Украина планирует построить на Хмельницкой АЭС четыре новых энергоблока

По информации газеты, завершить строительство, которое будет вести американская компания Westinghouse, планируется в течение пяти лет

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Украина в ближайшие годы планирует построить четыре новых энергоблока на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

По ее данным, Киев планирует возобновить строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также до конца 2024 года приступить к созданию еще двух. Как пишет Nikkei, завершить строительство, которое будет вести американская компания Westinghouse, планируется в течение пяти лет.

"Для расширения [числа] атомных станций и осуществления стабильных поставок электроэнергии мы будем сотрудничать с японскими компаниями", - приводит газета слова министра энергетики Украины Германа Галущенко. Как он заявил изданию, с японской стороной Киев планирует обсуждать сотрудничество в области технологий безопасности атомных объектов, а также в сфере оборудования, включая электрогенераторы и турбины.

Украина планирует возвести девять энергоблоков по технологии Westinghouse АР1000, первые из них - на Хмельницкой АЭС. Галущенко ранее отмечал, что для строительства новых энергоблоков потребуется принять соответствующие законы.