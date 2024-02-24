В Дагестане к 2025 году запустят производство топса и трикотажных изделий

Общий объем инвестиций в проект составит более 350 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Производство топса и трикотажных изделий запустят к 2025 году в Дагестане. Планируется выпуск порядка 300 тонн продукции, сообщает правительство региона.

"К 2025 году в Дагестане запустят производство топса и трикотажных изделий. Об этом председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил в ходе заседания штаба в формате ВКС под председательством замминистра промышленности и торговли России Олега Бочарова. Планируется производить около 300 тонн топса в год", - говорится в сообщении.

В рамках проекта ведется строительство складских помещений площадью более 2 тыс. кв. м, подведены коммуникации, установлено оборудование по мойке шерсти.

Общий объем инвестиций в проект превысит 350 млн рублей.