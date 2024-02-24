G7 продолжит санкционное давление на Россию и компании из других стран

Речь идет о тех компаниях, которые, по мнению "семерки", будут помогать обходить ограничительные меры

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа семи (G7) продолжит санкционное давление на РФ и компании из других стран, которые, по мнению "семерки", будут помогать обходить ограничительные меры. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Группы семи по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Мы все еще привержены полному применению <...> наших санкций в отношении России и принятию новых мер, если будет необходимо. Мы продолжим в тесном сотрудничестве с третьими странами противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля. Мы введем дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать оружие или материалы для производства оружия", - говорится в документе.

В нем уточняется, что ограничительные меры будут вводиться против тех, кто "помогает России приобретать инструменты и другое оборудование для производства оружия или военно-промышленного развития".