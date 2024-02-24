В Дагестане направят 100 млн рублей на поддержку переработчиков шерсти

В республике к 2025 году планируют запустить производство топса и трикотажных изделий

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Дагестанские власти направят 100 млн рублей на поддержку переработчиков шерсти в 2024 году.

"В целях стимулирования создания и развития перерабатывающих мощностей в республиканском бюджете на 2024 год заложены средства в размере 100 млн рублей на предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки шерсти и шкур животных",- сказал премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания под руководством замминистра промышленности и торговли России Олега Бочарова.

Ранее сообщалось, что производство топса и трикотажных изделий запустят к 2025 году в Дагестане. Планируется выпуск порядка 300 тонн продукции.