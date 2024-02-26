Республика Сербская подписала с "Газпромом" соглашение о поставках газа до 2025 года

Президент Милорад Додик отметил, что республику устраивает цена, по которой Россия продает им газ, а также добавил, что расчеты проводятся в рублях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Газпром" и Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) подписали соглашение о долгосрочных поставках газа до 2025 года. Об этом заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете "Известия".

"Да, было подписано соглашение сроком до 2025 года. "Газпром" для нас очень надежный партнер, и нам очень приятно, что он выделил нас как партнеров в нашем регионе", - ответил Додик на вопрос газеты о подписании в 2023 году соглашения.

Он отметил, что Республику Сербскую устраивает цена, по которой Россия продает им газ, а также добавил, что расчеты проводятся в рублях.

"Как я уже сказал, у нас есть промышленность, испытывающая необходимость в поставках газа. При этом газ остается самым стабильным энергоресурсом, и поэтому мы намерены наращивать объемы поставок [российского] газа", - отметил Додик.

В октябре прошлого года о планах Республики Сербской подписать договор о долгосрочных поставках газа из РФ сообщал премьер-министр республики Радован Вишкович.