Собянин сообщил о наращивании производства инновационной продукции

Московским предприятиям доступно большое количество городских мер поддержки, отметил мэр столицы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московские предприятия наращивают производство инновационной продукции. Правительство Москвы всячески этому способствует, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Московские предприятия наращивают производство инновационной продукции. Им доступно множество городских мер поддержки", - написал он.

Среди мер поддержки Собянин отметил, что резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль для них всего 2%. Пример такой компании - разработчик космического зондового микроскопа, аппарат уже анализирует пылевой и метеоритный состав орбиты на разной высоте.

"Статус промышленного комплекса дает сэкономить до 25% на налогах и вкладывать дополнительные средства в свое развитие. В 2023 году один из ведущих кабельных заводов с таким статусом разработал сразу несколько новинок, например, огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных", - подчеркнул мэр.

Собянин также отметил, что по городской программе льготного инвестиционного кредитования можно приобрести современное оборудование, наладить новое или расширить действующее производство. Благодаря ей столичный производитель в 2023 году создал образец первого беспилотного вертолета с водородным двигателем.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что мэрия столицы помогает компаниям выходить на новые экспортные рынки, участвуя в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях.