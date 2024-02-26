Пекин отверг утверждения США о нарушениях Китаем правил ВТО

В Министерстве коммерции КНР отметили, что Соединенные Штаты отрицают вклад республики в многостороннюю торговую систему и развитие мировой экономики

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Китай отвергает критику США, отрицающих положительный вклад страны в мировую экономику и торговлю. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, размещенном на новостном портале Zhongguo xinwen.

"Соединенные Штаты игнорируют огромные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают замечательные достижения Китая в строительстве социалистической рыночной экономики, в реформах и открытости, отрицают важный вклад Китая в многостороннюю торговую систему и развитие мировой экономики", - говорится в заявлении ведомства по поводу публикации офисом представителя США на торговых переговорах "Отчета о выполнении Китаем своих обязательств по вступлению в ВТО за 2023 год". Доклад, отмечается далее, обвиняет экономическую и торговую политику Китая в необоснованных произвольных стандартах, ложно утверждает, что законные торговые меры Китая являются "экономическим принуждением".

Интерпретация в докладе ответных мер, принятых Китаем из-за блокады и подавления со стороны Соединенных Штатов, "полностью отражает односторонность Соединенных Штатов и их разнузданное поведение, против чего Китай решительно выступает", подчеркивается в заявлении Минкоммерции КНР.

Китай всегда твердо поддерживал многостороннюю торговую систему, практиковал подлинную многосторонность и эффективно выполнял свои обязательства перед ВТО, гласит документ. В нем также указывается, что "американская сторона использует принцип "Америка прежде всего" в качестве отправной точки, нарушает правила ВТО, осуществляет одностороннее торговое запугивание".

КНР также обвинила США в дискриминационной промышленной политике и разрушении глобальных промышленных цепочек, подрыве международной торговли и нанесении ущерба общим интересам членов ВТО.