Кабмин утвердил правила отчуждения федерального имущества

Это необходимо для создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок подготовки решений об отчуждении федерального имущества в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Основанием для подготовки таких решений могут служить поручения или указания президента, а также поручения председателя правительства или его заместителя, координирующего работу федеральных органов власти по вопросам управления государственной собственностью", - говорится в сообщении.

Решения кабмина об отчуждении федерального имущества будут предусматривать его способ и сроки, порядок определения цены, оплату путем зачисления денежных средств на счет Федерального казначейства, а также передачу имущества покупателю и другие условия.

Для сделок с инвестиционными условиями решение правительства должно дополнительно содержать целевые показатели достижения таких условий, порядок проведения контроля за их выполнением, форму и периодичность предоставления отчетности о ходе их реализации.

"Подписанное постановление необходимо для регулирования порядка подготовки решений при отчуждении отдельных значимых объектов федерального имущества, на которые не распространяются нормы приватизации", - отметили в кабмине.