Малый и средний бизнес из сферы IT привлек почти 30 млрд рублей льготных кредитов

Этот показатель на 96% больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес из сферы IT и разработки программного обеспечения по итогам 2023 года привлек около 30 млрд рублей льготных кредитов, что на 96% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в пресс-релизе корпорации.

"Поддержка малого и среднего бизнеса в IT-сфере и МСП - разработчиков программного обеспечения - одна из приоритетных задач, решение которой помогает повышать уровень технологического суверенитета нашей страны, решать вопрос импортозамещения. Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС) и льготным кредитам объем поддержки работающих в этих сферах российских МСП-компаний увеличивается. По итогам 2023 года общая сумма поддержки малого и среднего бизнеса достигла почти 30 млрд рублей", - отметил Александр Исаевич.

Он напомнил, что в 2019 году объем льготных кредитов составил 5,3 млрд рублей.

Лидерами по суммарному объему полученной поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 годом среди регионов стали Москва (15,8 млрд рублей, прирост 112%) и Санкт-Петербург (3,3 млрд рублей, +107%). В пятерку лучших также вошли Республика Татарстан (1,6 млрд рублей, +57%), Республика Башкортостан *(0,7 млрд рублей, +418%) и Самарская область (0,6 млрд рублей, +129%).

В НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП банк. С их помощью предприниматели привлекают банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, в случае отсутствия залога или его недостатка. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".