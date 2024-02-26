Сбер рекомендовал пользователям обновить "Сбербанк онлайн" на Android

Работа устаревших версий приложения у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сбер рекомендовал пользователям Android обновить "Сбербанк онлайн", так как работа устаревших версий приложения у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбер советует пользователям Android-устройств обновить приложение "Сбербанк онлайн". Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 года, работа приложения будет ограничена. Это версии приложения от 12.14 до 14.6", - уточнили в банке.

Сбер также рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 году - это версии от 14.7 до 14.9.

В банке отметили, что постоянно напоминают своим клиентам о необходимости обновлять "Сбербанк онлайн" сразу после появления новой версии. "Это помогает приложению работать быстрее и стабильнее, а пользователям становятся доступны все новые функции и возможности", - добавили в кредитной организации.

В 2024 году банк выпустил уже три версии приложения "Сбербанк Онлайн" для Android-устройств, самой актуальной является версия 15.5, выпущенная 19 февраля.