Акции "Мечела", ТМК и ЮГК снижаются на Мосбирже на фоне санкций

К 10:00 мск акции "Мечела" торговались на уровне 262,4 рубля за бумагу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Мечела", Трубной металлургической компании (ТМК), "Южуралзолота" (ЮГК) на открытии торгов Московской биржи снижалась после введения санкций Минфином США против этих компаний, свидетельствуют данные торгов.

К 10:00 мск акции "Мечела" торговались на уровне 262,4 рубля за бумагу (-5,17%). Акции ЮГК снижались на 6,25%, до 0,739 рубля. Акции ТМК стоили 209,2 рубля (-3,9%).

По данным на 10:44 мск, акции "Мечела" замедлили снижение до 271,9 рубля (-1,74%), ЮГК - до 0,785 рубля (-0,44%), ТМК - до 216,48 рубля (-0,56%).

23 февраля Минфин США включил в санкционный список "Мечел", Трубную металлургическую компанию (ТМК), "Южуралзолото" и президента ЮГК Константина Струкова. 22 февраля Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него председателя совета директоров и крупнейшего акционера "Мечела" Игоря Зюзина

Как сообщили 26 февраля в "Южуралзолото", внесение в санкционные списки США не повлияет на операционную деятельность компании. ЮГК еще с 2022 года приостановила расчеты в долларах США, при продаже золота и покупке оборудования компания ведет расчеты в рублях или валютах дружественных стран, говорится в сообщении ЮГК.