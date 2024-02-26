Эксперт указал на санкционные риски для кобейджинговых карт "Мир-UnionPay"

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что зарубежные игроки перестанут общаться со всем, на чем есть логотип "Мир"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кобейджинговые карты "Мир-UnionPay" попадают под санкции, поэтому необходимо предусмотреть эти риски. Такое мнение высказал ТАСС председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"Есть как минимум две проблемы. Во-первых, под санкции попадают карты, которые выпущены санкционными банками. Во-вторых, попадают так называемые кобейджинговые карты, на которых есть логотип "Мира" и Unionpay. Каких-то четких правил тут нет - будем смотреть, что получится. Но понятно, что эти риски надо предусмотреть", - рассказал Достов.

Он также отметил, что "мы довольно редко сталкиваемся с историями, когда накладываются санкции на карточную платежную систему, поэтому мы не очень понимаем, как это будет работать". По его мнению, из осторожности зарубежные игроки перестанут общаться со всем, на чем есть логотип "Мир". "В данных ситуациях, как показал уже имеющийся опыт, все однозначно предпочитают перестраховаться", - заключил эксперт.

Ранее американский Минфин внес Национальную систему платежных карт (НСПК) в санкционный список. При этом пресс-служба НСПК сообщила ТАСС об отсутствии ограничений работы с иностранными партнерами на стороне платежной системы "Мир", а также, что решение о приеме карт зарубежные банки принимают самостоятельно.