Агрокомпании Узбекистана заявили о намерении активизировать торговое сотрудничество с РФ

Они также планируют продолжать поставки выращенной в Узбекистане продукции на российский рынок

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /ТАСС/. Агропромышленные компании Узбекистана намерены активизировать торговое сотрудничество с РФ и продолжать поставки выращенной в Узбекистане продукции на российский рынок. Об этом сообщило информационное агентство МИД Узбекистана Дунё.

По его информации, представители генконсульства Узбекистана, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Ассоциации таможенных брокеров Узбекистана и агропромышленные компании двух стран провели онлайн-диалог, во время которого обсудили вопросы налаживания сотрудничества между агропромышленными кругами РФ и Узбекистана. Также на встрече обсуждались поставки выращенной в Узбекистане продукции на российский рынок.

Представители генконсульства заявили, что заинтересованы в установлении дружественных экономических отношений и готовы поддерживать представителей бизнеса обеих стран.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости наращивать экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и в этой связи поручил открыть в 2025 году за рубежом несколько текстильных торговых домов, в том числе в российском Иванове. В октябре 2023 года Мирзиёев сообщил, что 70% в структуре экспортно-импортных операций между Россией и Узбекистаном составляют промышленные товары и товары с высокой добавленной стоимостью.