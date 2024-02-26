"Магнит" планирует открыть в Подмосковье распределительный центр стоимостью 10 млрд рублей

Площадь объекта составит 86 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" планирует в середине 2024 года ввести в Московской области распределительный центр (РЦ) площадью 86 тыс. кв. м, общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, говорится в сообщении ретейлера.

"Современный распределительный центр площадью 86 тыс. кв. м, расположенный в Подольском районе Подмосковья, будет снабжать товарами более 400 гипермаркетов и более 7 тыс. магазинов дрогери. Поставки будут осуществляться в другие РЦ ретейлера. <...> Ввод РЦ в эксплуатацию запланирован на середину 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей", - сообщает компания.

Мощности РЦ рассчитаны на обработку 4 тыс. паллет (поддоны для перевозки товаров - прим. ТАСС) в сутки (120 тыс. в месяц). Продукцию в новый комплекс будут отгружать более 1,1 тыс. поставщиков, 430 из которых являются локальными производителями. Открытие объекта позволит создать более 2 тыс. рабочих мест.

Заместитель гендиректора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети "Магнит" Федор Павловский отметил, что появление нового распределительного центра поможет ретейлеру укрепить позиции в регионе.

"Кроме того, мы сможем улучшить ассортимент, повысить эффективность и быстроту снабжения магазинов больших форматов и дрогери далеко за пределами Центрального округа. Открытие нового РЦ, который станет крупнейшим для "Магнита", также заложит фундамент для дальнейшего расширения нашей розничной сети", - сказал Павловский, слова которого приводятся в релизе.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 года сеть насчитывала 28 тыс. 707 магазинов, расположенных в 4 тыс. 218 населенных пунктах РФ и Узбекистана.