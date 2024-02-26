ВТБ начнет основной этап интеграции с банком "Открытие" в конце апреля

Во второй половине апреля начнется активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия", отметил заместитель президента правления банка Георгий Горшков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Основной этап интеграции банка "Открытие" в ВТБ начнется в конце апреля 2024 года, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках стратегической недели банка.

"ВТБ начнет основной этап интеграции с "Открытием" в конце апреля. Во второй половине апреля начнется активный переход на обслуживание в ВТБ клиентов "Открытия". Предложения о переводе в ВТБ должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами", - цитирует пресс-служба ВТБ слова Горшкова.

Он уточнил, что с начала 2024 года клиентам "Открытия" уже доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов.

В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году в ходе интеграции с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия". Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что ВТБ отказался от идеи ликвидировать банк "Открытие", он будет интегрирован в бизнес группы и присоединен в январе 2025 года к БМ-банку. В мае 2025 года БМ-банк в свою очередь войдет в банк ВТБ.

В конце декабря 2022 года Банк России вышел из капитала "Открытия", и 100% акций банка перешли к ВТБ. 1 января 2023 года ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие".