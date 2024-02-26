Forbes: крупнейшие рантье России увеличили доход от аренды по итогам 2023 года

Первое место в списке, как и в 2022 году, заняла "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Доход от аренды объектов двух крупнейших рантье РФ - "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова и "Ташир" Самвела Карапетяна вырос примерно на $200 млн по итогам 2023 года. Это следует из рейтинга "Королей российской недвижимости 2024", опубликованного журналом Forbes.

Первое место в списке, как и в 2022 году, заняла "Киевская площадь". Доход от аренды коммерческой недвижимости группы в 2023 году вырос с $1,6 до $1,76 млрд, по данным Forbes. Крупнейшие объекты в управлении компании - торговые центры "Фудсити" на 930 тыс. кв. м и "Европейский" на 180 тыс. кв. м. В 2023 году "Киевская площадь" приобрела у банка "Траст" торговый центр "Ривьера", который до 2018 года принадлежал структурам совладельца ГК "ПИК" Сергея Гордеева. Сумма сделки не раскрывалась, однако в феврале 2023 года банк рассчитывал продать торговый центр не менее чем за 13 млрд рублей.

На втором месте - "Ташир", чьи доходы от аренды объектов в 2023 году увеличились с $600 до $640 млн, по данным журнала. Крупнейшими активам группы являются торговый центр "Рио" на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City. Доход "Сафмар", занимающей третье место рейтинга, - снизился в 2023 году с $510 до $460 млн, подсчитали в Forbes.

Gleden Invest Group Александра Клячина осталась на четвертом месте рейтинга, хотя доход от аренды группы снизился с $430 до $330 млн, по данным журнала. В апреле 2023 года Клячин стал соответчиком по делу Алексея Хотина и АО "Русь-ойл" о мошенничестве. В результате Замоскворецкий районный суд Москвы передал в доход государства московские активы бизнесмена - деловой квартал "Даниловская мануфактура" и бизнес-центры "Вернадский" и "Авиатор". Несколько юридических лиц гостиничной сети "Азимут", пятизвездочного отеля "Метрополь" у Московского Кремля и проекта туристического кластера на курорте "Шерегеш" в январе 2024 переходили под управление дочерней компании "Росимущества", однако затем они вернулись под контроль Клячина, согласно данным системы СПАРК.

По итогам 2023 года в рейтинге Forbes поменялись местами Ingka Centres и Crocus Group Араза Агаларова: Crocus Group поднялась на седьмое место.

"Адамант" Михаила Баженова, Евгения Гуревича и Игоря Лейтис и "Комплексные инвестиции" Алексея и Юрия Хотиных покинули топ-10 списка. По итогам 2023 года на девятое место поднялась FortGroup Максима Левченко и Бориса Пайкина, заработавшая на аренде $205 млн. Замыкает рейтинг 2024 года АФК "Система" Владимира и Феликса Евтушенковых.