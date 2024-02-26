Yandex Cloud возглавил сооснователь облачной платформы Олег Коверзнев

Генеральным директором Yandex Cloud в России и СНГ стал коммерческим директором сервиса Александр Черников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Главой Yandex Cloud назначен Олег Коверзнев - один из основателей облачной платформы, запущенной "Яндексом" в 2018 году. Генеральным директором Yandex Cloud в России и СНГ стал коммерческим директором сервиса Александр Черников, сообщила пресс-служба компании.

"Олег Коверзнев создавал команду и формировал стратегию развития облачной платформы "Яндекса" с момента ее основания: сначала в роли директора по развитию бизнеса Yandex Cloud, а с 2020 года - операционного директора. В качестве руководителя Yandex Cloud он сфокусируется на развитии технологической платформы и создании возможностей для всей экосистемы - клиентов, партнеров и профессионального сообщества в России и за рубежом", - говорится в сообщении.

Черников работает в Yandex Cloud с 2019 года, он на разных должностях отвечал за выстраивание с нуля отраслевой экспертизы команды по работе с клиентами, масштабирование коммерческого блока, а также за рост бизнес-показателей публичной облачной платформы. В новой должности он продолжит фокусироваться на развитии бизнеса облачной платформы и поиске новых точек роста в России и СНГ, отмечают в "Яндексе".

Также в компании появилась должность директора по технологиям - им стал Иван Пузыревский, ранее возглавлявший направление разработки инфраструктурных сервисов в Yandex Cloud. Сооснователь платформы Алексей Башкеев, под руководством которого была создана общая инфраструктура "Яндекса", останется в составе совета директоров и сосредоточится на общих технологических и инфраструктурных задачах компании.

"Сейчас Yandex Cloud значительно вырос и стал зрелым бизнесом. В совете директоров Yandex Cloud я продолжу помогать технологическому развитию облачной платформы и при этом больше сосредоточусь на общих инфраструктурных задачах всего "Яндекса", - отметил Башкеев.