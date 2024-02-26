В "Ред софт" заявили, что санкции США не повлияют на деятельность компании

В компании отметили, что разработка и техническая поддержка осуществляются на территории Российской Федерации и обеспечиваются силами сотрудников компании, находящихся в стране

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Включение в новый санкционный список Минфина США российского разработчика IT-решений "Ред софт" не повлияет на разработку продуктов и дальнейшее развитие этой компании. Об этом сообщила пресс-служба "Ред софт".

"Минфин США ввел санкции против более чем 500 физлиц и юрлиц, связанных с РФ, среди которых числится "Ред софт". В связи с этим представители разработчика сообщают, что введенные ограничительные меры никак не повлияют на разработку продуктов и дальнейшее развитие компании", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что разработка и техническая поддержка осуществляются на территории Российской Федерации и обеспечиваются силами сотрудников компании, находящихся в стране. "Технологии, схема и периодичность выпуска релизов продуктов определяются исключительно "Ред софт" исходя из потребностей российского рынка и собственного видения развития. Программное обеспечение "Ред софт" не привязано к каким-либо репозиториям и дистрибутивам, поэтому санкции и другие действия ограничительного характера никак не могут повлиять на процессы компании", - добавили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что продолжают свою деятельность без каких-либо перебоев. "Продукты компании доступны для приобретения, работа с клиентами и техническая поддержка обеспечиваются в штатном режиме", - заключили в пресс-службе.