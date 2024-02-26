В Минэкономики ФРГ заявили, что нельзя исключить поступления в страну СПГ из РФ

В ведомстве отметили, что Германия получает ресурс по различным трубопроводам внутри Европы

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Германская сторона не может полностью исключить поступления в страну российского сжиженного природного газа (СПГ) по трубопроводам внутри Европы. Об этом заявил на брифинге представитель Минэкономики ФРГ.

"Немецкие компании, которые импортируют сжиженный природный газ, направляют его в Германию, обязаны <...> на рынке следить за тем, чтобы российский СПГ в Германию не поступал. Но мы всегда говорили о том, что получаем СПГ по различным трубопроводам внутри Европы. Внутри Европы мы не можем этого исключать", - пояснили в министерстве. Там напомнили, что Россия является "игроком на мировом рынке" сжиженного природного газа.

Ранее природоохранная организация Urgewald выступила с утверждением, что российский газ по-прежнему поступает в Германию через бельгийский и голландский СПГ-терминалы. Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт в области климатической и энергетической политики Андреас Юнг призвал правительство ФРГ внести больше ясности в вопрос о происхождении импорта газа в Германию.

Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В частности, ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022-м в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год, это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".