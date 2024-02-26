Британия не намерена закладывать в бюджет помощь Украине на 10 лет вперед

Замминистра финансов Соединенного Королевства Бим Афолами отметил, что для властей "важно иметь достаточную гибкость при реагировании на возникающие факторы и быстро развивающиеся события, включая кризисы"

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не собирается брать на себя бюджетное обязательство по ежегодному выделению определенного процента от национального ВВП на помощь Украине в течение ближайших 10 лет. Об этом сообщил замминистра финансов Соединенного Королевства Бим Афолами.

"Планы расходов на международную помощь обеспечивают необходимый баланс между фискальной ответственностью и нашей ответственностью перед наиболее уязвимыми [странами]", - говорится в письменном ответе Афолами на вопрос депутата от Шотландской национальной партии Дрю Хендри о том, готово ли британское правительство рассмотреть возможность ежегодного выделения определенного процента от ВВП на помощь Украине в ближайшее десятилетие.

Замминистра финансов отметил, что с февраля 2022 года Лондон взял на себя обязательства по оказанию Киеву экономической, гуманитарной и военной помощи на сумму почти £12 млрд ($15 млрд). В то же время он указал, что для властей "важно иметь достаточную гибкость при реагировании на возникающие факторы и быстро развивающиеся события, включая кризисы". Тем не менее Афолами добавил, что Великобритания "остается привержена своей неизменной поддержке Украины".