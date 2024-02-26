Моравецкий считает, что Польша должна ввести эмбарго на продукты с Украины

По словам экс-премьера Польши, фермеры его страны заслуживают сильной поддержки правительства, а не временных антикризисных мер

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Польша должна запретить ввоз продуктов с Украины. Такое мнение высказал экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Эмбарго на продукты с Украины необходимо [ввести] немедленно. Продовольственная безопасность Польши - это наш общий интерес, а польские фермеры заслуживают сильной поддержки правительства, а не временных антикризисных мер", - написал Моравецкий в соцсети X.

Ранее ведущая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" потребовала от новых властей страны немедленного введения запрета на ввоз украинской сельхозпродукции. В то же время новые польские власти выступают за введение частичных ограничений на ввоз сельхозтоваров с Украины с учетом ситуации на рынке.

9 февраля польские аграрии начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.