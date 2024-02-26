Вылов водных биоресурсов в России с начала года вырос на 8,2%

Он составил 745,9 тыс. тонн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вылов водных биоресурсов в России с начала 2024 года по 19 февраля вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 745,9 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство.

"С начала 2024 года по 19 февраля российские рыбаки добыли 745,9 тыс. тонн водных биоресурсов (+8,2% к прошлому году)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 88% вылова пришлось на Дальний Восток.

Добыча минтая составила 476,7 тыс. тонн, что на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, тихоокеанской сельди - 114,1 тыс. тонн (на 73,4% выше 2023 года), трески - 52 тыс. тонн (на 0,6% выше 2023 года), сельди балтийской - 2,7 тыс. тонн (на 46% ниже 2023 года), шпрота - 5,3 тыс. тонн (на 51,8% ниже 2023 года).

Также, по данным ведомства, производство рыбопродукции в России к 19 февраля составило 485,1 тыс. тонн, что на 15% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Ранее Минсельхоз России сообщал, что в 2023 году был достигнут максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов - 5,3 млн тонн.