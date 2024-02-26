В Нидерландах сообщили, что у РФ есть три месяца, чтобы подать апелляцию по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама вынес решение на прошлой неделе, и пока кассационная жалоба по этому делу не была получена Верховным судом страны, отметила пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия может подать кассационную жалобу по делу ЮКОСа в Верховный суд Нидерландов в течение трех месяцев. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.

"Апелляционный суд Амстердама вынес решение на прошлой неделе, - напомнила она. - И пока кассационная жалоба по этому делу не была получена Верховным судом Нидерландов".

Обычно, добавила Тьердема, кассационные жалобы подаются на более позднем этапе, но в течение установленного периода, который составляет три месяца. "Это связано с тем, что сторона должна предоставить основания для кассации при подаче апелляции", - пояснила пресс-секретарь.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в голландском суде. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу РФ по одному пункту - о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства, - и передал вопрос на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама. Жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений договора к Энергетической хартии, были отклонены, а решения по ним признаны окончательными.

Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что и жалоба по мошенничеству не может служить основанием для отмены арбитражных решений. Это решение по-прежнему может быть оспорено в Верховном суде Нидерландов.