В Калининградской области намерены ввести авиасубсидии для всех жителей

Льготу планируют активировать с 1 мая

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Субсидии на авиаперевозки для всех жителей Калининградской области будут введены ориентировочно с 1 мая 2024 года. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению [Калининградской области] готово. Его планируется загрузить в электронный бюджет. Далее Росавиация проведет отбор авиаперевозчиков, которые готовы перевозить по субсидированным тарифам пассажиров из/в Калининград. Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнет действовать", - сообщил Лысков.

Ранее субсидированные авиабилеты в области предоставлялись молодежи до 23 лет, женщинам в возрасте от 55 лет, мужчинам в возрасте от 60 лет, инвалидам и их сопровождающим, а также многодетным семьям. С 1 мая субсидированные авиабилеты смогут приобрести все граждане РФ, которые зарегистрированы по месту жительства в Калининградской области, а также студенты-очники, обучающиеся в вузах региона.

В список городов, на которые распространяются субсидии на авиаперевозки из Калининграда и в обратном направлении, включены Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Калуга, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, уточнил Лысков.