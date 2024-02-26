В России доля пустых брокерских ИИС в 2023 году составила 70%

По информации ЦБ, средний размер ИИС на брокерском обслуживании за этот период вырос с 74 тыс. до 83 тыс. рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам 2023 года увеличилось на 15%, превысив 6 млн, говорится на сайте Банка России. При этом доля пустых брокерских ИИС (по данным некредитных финансовых организаций), по состоянию на конец четвертого квартала 2023 года составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. рублей.

При этом средний размер ИИС на брокерском обслуживании в 2023 году вырос с 74 тыс. до 83 тыс. рублей, а в рамках доверительного управления - снизился с 210 тыс. до 205 тыс. рублей. В ЦБ полагают, что объем портфелей ИИС увеличился в основном за счет положительной переоценки российских акций, которые преобладают на брокерских счетах.

Число ИИС в рамках доверительного управления снижалось седьмой квартал подряд. "Во-первых, повышение ключевой ставки Банка России и ожидание продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики охладили интерес физических лиц к вложениям в облигации, на которые рассчитаны массовые стандартные стратегии ДУ, в пользу депозитов в банках. Во-вторых, интерес к стандартным стратегиям снижался, так как они продемонстрировали более низкую доходность в сравнении с альтернативными инструментами инвестирования", - отмечает регулятор.

Основная часть ИИС была открыта в четвертом квартале и не сопровождалась массовым притоком средств на них. "В отличие от прошлых лет, в конце 2023 года не наблюдалось традиционно высокого притока средств на брокерские ИИС. Можно предположить, что большинство клиентов открывали ИИС, чтобы зафиксировать прежние условия счетов первого и второго типа и пополнить их позднее", - пояснили в ЦБ. В частности, нетто-взносы на брокерские ИИС за год составили всего 33 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей в четвертом квартале (годом ранее - 84 млрд и 31 млрд рублей соответственно). Такое поведение инвесторов говорит об их пока осторожном отношении к новому для них ИИС третьего типа, считает регулятор.

Рост доли российских акций в структуре активов

По итогам 2023 года доля российских акций в структуре активов на ИИС увеличилась с 26% до 34% благодаря росту фондового индекса. В то же время доля денежных средств на счетах снизилась с 19% до 14% на фоне низкого объема нетто-взносов. Кроме того, в результате вывода активов из массовых стратегий ДУ доли облигаций и паев резидентов уменьшились до 15% и 17% соответственно (годом ранее - 16% и 19% соответственно).

В структуре активов на брокерских ИИС по-прежнему преобладают российские акции (39%), а в рамках ДУ - паи резидентов (82%).

Доля иностранных активов на ИИС сократилась за год с 13% до 11%, несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку. Иностранные активы сосредоточены преимущественно на брокерских ИИС и представлены акциями нерезидентов и депозитарными расписками, включая ценные бумаги квазироссийских компаний.