В Калининградском заливе промысел салаки начался на три недели раньше обычного

В регионе зафиксировали теплую погоду

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Промысел балтийской сельди (салаки) в Калининградском (Вислинском) заливе в Калининградской области в 2024 году начался на три недели раньше обычного из-за теплой погоды и раннего захода рыбы на нерест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства, сославшись на данные регионального Агентства по рыболовству.

"Вылов сельди балтийской в Балтийском море осуществляется в течение всего года, в Калининградском заливе - в период захода этой рыбы на нерест - традиционно в марте - апреле. В 2024 году добыча сельди балтийской в Калининградском заливе началась на три недели раньше. Это связано с теплой погодой - вода прогрелась раньше и рыба раньше пошла на нерест", - сообщили в пресс-службе.

Квота на вылов этой рыбы на 2024 год утверждена в объеме 24 272 тонны и распределена между 28 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 10 из которых зарегистрированы в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. На долю пользователей, зарегистрированных в Калининградской области, приходится 11 337,210 тонны. В Калининградском заливе в этом году разрешено выловить 2 600 тонн этой рыбы, квота распределена между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в регионе, уточнили в пресс-службе.

В 2023 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Калининградской области в Балтийском море добыто 11 218,048 тонны балтийской сельди. Еще 12 488,000 тонны этой рыбы в Балтике выловлено пользователями, зарегистрированными в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В Калининградском заливе в 2023 году выловили 1 918,351 тонны балтийской сельди, добавили в пресс-службе.

Балтийская сельдь - балтийский подвид атлантической сельди из семейства сельдевых. Обитает в Балтийском море, в его пресноводных Куршском и Калининградском заливах, и пресных водах некоторых озер Швеции.