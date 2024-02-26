Роскомнадзор проверяет актуальность данных, попавших в крупную утечку в начале 2024 года

В службе отметили, что каждая новая порция скомпрометированных персональных данных обогащает серый "цифровой профиль" человека

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор проверяет достоверность, отсутствие признаков компиляции и актуальность записей, попавших в крупную утечку в начале 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее о том, что 500 млн записей о россиянах были скомпрометированы в результате одного крупного инцидента, сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. По данным ведомства, указанный объем данных был выложен в общий доступ в одном из файлов в 2024 году.

"В его содержимом отсутствуют признаки, однозначно указывающие на период, в течение которого преступники получали эту информацию. Роскомнадзор проверяет достоверность, отсутствие признаков компиляции и актуальность, в том числе год формирования оригинальных записей, содержимого этой базы. Атрибуты утечки будут определены по итогам завершения всех проверочных мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что каждая новая порция скомпрометированных персональных данных обогащает серый "цифровой профиль" человека. Это позволяет совершать в отношении него мошенничество и вовлекать в противоправные действия.

"Тот факт, что преступники располагают огромными объемами персональных данных, подтверждает необходимость перехода к модели, когда значительные объемы персональных данных могут обрабатывать лишь организации, априори гарантирующие исполнение всех требований по безопасности данных и соблюдение принципов работы с персональными данными", - заключили в ведомстве.