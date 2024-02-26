"Русгидро" и "Форвард энерго" намерены вступить в дело о банкротстве "Дагэнергосбыта"

Заседания по рассмотрению заявлений назначили на 28 марта

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. ПАО "Русгидро" и ПАО "Форвард энерго" могут вступить в дело о банкротстве Дагестанской энергосбытовой компании, требуя более 1,9 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

По данным Арбитражного суда Республики Дагестан, в суд поступило заявление ПАО "Русгидро" о включении в реестр требований кредиторов "Дагэнергосбыта" 908,773 млн рублей неустойки. ПАО "Форвард энерго" подало заявление о включении в данный реестр 1,018 млрд рублей. Суд принял заявления к производству и назначил заседания по их рассмотрению на 28 марта.

Ранее Дагестанская энергосбытовая компания обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании организации банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности перед кредиторами в более чем 47 млрд рублей. В декабре 2023 года суд признал "Дагэнергосбыт" банкротом, открыв в отношении него конкурсное производство.

"Форвард энерго" осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В настоящее время российские активы финской Fortum находятся у Росимущества во временном управлении. Российский дивизион финской группы включает в себя "Форвард энерго" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%).

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.