"Ак Барс" планирует заложить еще два "Метеора-2020" для Татарстана в августе

Два судна уже эксплуатируют на водных маршрутах региона

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует заложить еще два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020" для Татарстана в августе 2024 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Мы планируем на День Республики (30 августа) еще два [судна] заложить", - сказал Мистахов.

Он напомнил, что два "Метеора-2020" для Татарстана были заложены на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького 1 февраля 2024 года. "По контракту их сдача в 2025 году. <...> Хотим уже спустить в 2024 году и приступить к испытаниям", - отметил Мистахов.

Два судна проекта 03830 "Метеор-2020", получившие названия "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль", уже эксплуатируются на водных маршрутах Татарстана. Они были переданы судоходной компании АО "Флот Республики Татарстан" в 2023 году.

АО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.