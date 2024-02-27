Nikkei: новая версия Nintendo Switch может выйти в марте 2025 года

Консоль будет карманной с возможностью подключения к внешнему дисплею, сообщает газета

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японский гигант игровой индустрии компания Nintendo намеревается выпустить новую версию консоли Nintendo Switch не ранее марта будущего года. Об этом сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

По ее данным, консоль, как и Nintendo Switch, будет карманной с возможностью подключения к внешнему дисплею. Также отмечается, что дисплей самой приставки станет больше, чем у текущих моделей Switch. В Nintendo не прокомментировали эту информацию газете Nikkei.

Запущенная в 2017 году Nintendo Switch продолжает оставаться флагманской консолью японской игровой компании. К 2023 году по всему миру было продано по крайней мере 139 млн приставок - это третий по величине результат за всю историю игровых консолей вслед за PlayStation 2 (155 млн) и Nintendo DS (154 млн).