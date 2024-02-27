Посол ЮАР в РФ: на саммите БРИКС в Казани участники примут решения о валютах в торговле

Мзувукиле Джефф Макетука не исключил, что ЮАР сделает выбор в пользу африканской системы, что позволит торговать с партнерами по всему миру

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны БРИКС на саммите в Казани подведут итоги работы группы по возможности внедрения общей платежной системы, ЮАР в рамках объединения выступает за расчеты в нацвалютах. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге была создана группа по изучению возможностей внедрения общей платежной системы для членов объединения. Результаты работы по этому направлению будут представлены на саммите в Казани. Таким образом, в настоящий момент какой-либо стране - участнице БРИКС пока рано принимать окончательное решение о том, какой платежной системой она будет пользоваться в дальнейшем. Не исключено, что ЮАР сделает выбор в пользу африканской системы, что позволит торговать с партнерами по всему миру. Но дискуссия по этому вопросу еще не завершена, и решение не принято. Не будем бежать впереди паровоза, это опасно", - сказал дипломат.

При этом посол отметил, что в рамках БРИКС ЮАР выступает за проведение операций в национальных валютах и "твердо придерживается этого принципа". "Руководство нашей страны, в том числе наш министр иностранных дел [и сотрудничества Наледи Пандор], с самого начала указывало на необходимость создания корзины валют для стран БРИКС, потому что у разных экономик есть свои сильные и слабые стороны", - добавил он.

Позиция ЮАР, по словам посла, заключается в том, чтобы не допускать доминирования той или иной валюты в расчетах, "это относится и к доллару".

Дипломат также напомнил о создании единой платежной системы в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). "ЮАР является участником этого торгового соглашения, что будет приниматься во внимание, когда мы будем принимать решение, при помощи какой системы торговать с Россией. Как именно финансовые инструменты АКЗСТ и РФ будут взаимодействовать - предстоит решить в дальнейшем", - добавил он.

Саммит стран БРИКС при председательстве России пройдет в октябре 2024 года в Казани.