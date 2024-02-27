Готовность участка М-12 на территории Свердловской области превысила 40%

На объекте задействовали 578 человек и более 100 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Готовность строящегося участка трассы М-12 "Восток" на территории Свердловской области превысила 40%. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Готовность участка скоростной трассы М-12 "Восток", проходящего по территории Свердловской области, превысила 40%. На территории Среднего Урала в рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли - Ачит протяженностью 43 км планируется возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. В районе Ачита скоростной участок трассы "вольется" в федеральную дорогу Пермь - Екатеринбург, которая также до конца 2024 года будет расширена до четырех полос на всем протяжении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся на всех искусственных сооружениях этапа, в том числе на мосту через реку Большая Сарана. "Параллельно идут работы по переустройству инженерных коммуникаций, строительству опор освещения, линий электроснабжения, устройству насыпи земляного полотна, разработке выемки. На болотистых участках со слабыми, нестабильными грунтами ведутся работы по замене непригодного грунта, что позволяет обеспечить устойчивость всей конструкции земляного полотна. Всего на объекте задействовано 578 человек и свыше 100 единиц техники", - рассказали в департаменте.

Федеральная трасса М-12 "Восток" проходит по территории девяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Общая протяженность трассы от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км.