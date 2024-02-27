Нацбанк Киргизии спрогнозировал инфляцию на уровне 5-7% в ближайшее время

По данным регулятора, основными факторами формирования показателя выступили сохраняющийся повышенный внутренний спрос, а также воздействие пересмотра тарифной политики

БИШКЕК, 27 февраля. /ТАСС/. Инфляция в Киргизии в ближайшее время составит около 5-7%. Об этом говорится в сообщении Нацбанка республики.

"В краткосрочной перспективе ожидается, что траектория показателя общей инфляции в стране будет складываться в пределах среднесрочного целевого показателя по инфляции в 5-7%", - говорится в сообщении.

По сведениям главного финансового регулятора, показатель годовой инфляции в республике в феврале 2024 года составил 5%, "снизившись с 7,3% в декабре 2023 года".

"Основными факторами формирования инфляции выступили сохраняющийся повышенный внутренний спрос, а также воздействие пересмотра тарифной политики, в частности, на услуги общественного транспорта", - считают в Нацбанке.

Рост цен на продовольственные товары в Киргизии, отмечают эксперты, по-прежнему продолжает "замедляться более быстрыми темпами", при этом цены на непродовольственную группу товаров и услуги "демонстрируют более сдержанную тенденцию к снижению". "Меры Национального банка будут направлены на дальнейшее снижение темпов роста цен на непродовольственную группу товаров и услуги и, в целом, уровня базовой инфляции, которые на данный момент все еще остаются выше целевых значений по инфляции", - подчеркивается в сообщении.

По информации Национального статистического комитета Киргизии, в 2023 году рост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 7,3%. Цены на непродовольственные товары повысились на 12,2%, на пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 3,4%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,3%.