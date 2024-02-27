Минпромторг исключил из программы льготного лизинга легковые авто и LCV

В ведомстве добавили, что будут отслеживать ситуацию на рынке, чтобы в случае необходимости вносить изменения в программу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ исключил из программы льготного лизинга легковые и легкие коммерческие автомобили, следует из сообщения министерства.

Сейчас в программе участвуют электромобили российского производства, беспилотные автомобили, отечественные седельные тягачи и все категории общественного транспорта.

"На сегодняшний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта", - сообщили ТАСС в Минпромторге. Таким образом, используемые для пассажирских перевозок модели "Газель Некст" и "Соллерс Атлант" могут быть реализованы со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета.

В министерстве при этом отметили, что "поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица". Там также добавили, что будут отслеживать ситуацию на рынке, чтобы в случае необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Минпромторг исключил из программы льготного лизинга все грузовые версии LCV "Газа" и "Соллерса", а также всю линейку Haval и китайских моделей "Автотора" (BAIC, Kaiyi, SWM), которые были внесены в список менее месяца назад.