Экспорт произведенных на Урале лекарств увеличился в два раза за 2023 год

Общая стоимость отправленных препаратов в другие страны за год возросла до $6 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Экспорт уральских фармпрепаратов в 2023 году вырос до 200 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"В 2023 году уральские фармпредприятия экспортировали почти 200 тыс. тонн лекарств на $6 млн. Это в два раза больше по весу и в три раза больше по стоимости, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

В Узбекистан было отгружено 166 тонн фармпродукции на $5 млн. В 2023 году впервые поставили препараты в Монголию, в страну направили почти 1,5 тонны на $31 тыс. Также фармтовары Урала пользуются спросом в Азербайджане и Грузии.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, с изменением логистики на фоне экономической ситуации фармацевтическая промышленность Урала смогла организовать высокотехнологичное производство собственных субстанций. Он отметил, что региональные компании наладили выпуск препаратов, не уступающих иностранным ни по качеству, ни по цене.

В 2023 году, по данным службы, благодаря господдержке и преференциям, 68 представителей бизнеса получили освобождение от уплаты НДС при ввозе медицинских товаров и оборудования почти на 4 млрд рублей.