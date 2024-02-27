ЦБ продал валюту на 8,1 млрд рублей с расчетами 26 февраля

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 22 февраля также составила 8,1 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 26 февраля 2024 года на сумму 8,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 22 февраля также составила 8,1 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Регулятор отмечал, что ежедневный объем операций в 2024 году будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину ряда операций. Банк России также сообщал, что в первом полугодии 2024 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин РФ с 7 августа 2023 года перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".