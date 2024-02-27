Крым намерен заявить Украине иск на 3,15 трлн рублей из-за энергетической блокады

По словам председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, иск в Арбитражный суд направят на днях

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Объем претензий Крыма к Украине в связи с энергетической блокадой полуострова составляет более 3,15 трлн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"На днях в Арбитражный суд Республики Крым будет подан иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3,156 трлн рублей", - написал Константинов.

По данным председателя республиканского Госсовета, ответчиками по иску являются кабмин Украины, министерство энергетики и энергетическая компания "Укрэнерго". В качестве третьих лиц привлечь к процессу планируют, в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК "Крымэнерго".

"Что касается энергетической блокады полуострова, это было ЧП мирового масштаба. В одночасье 2,5 млн человек погрузились во тьму. Были обесточены родильные дома, больницы, дома престарелых, предприятия, школы, детские сады. Пожилые люди банально не могли вызвать социального работника или выйти из своих квартир. Сегодня Крым не испытывает никаких ограничений, мы ни в чем не зависим от Украины, но киевским преступникам их злодеяний мы не простим", - уточнил Константинов.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем построили новые сети, запустили энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.