На СТК "Горный воздух" зарегистрировали миллионный спуск с начала зимнего сезона

Туристка из Владивостока, совершившая спуск, получила сертификат на пятидневное безлимитное посещение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Миллионный по счету спуск с начала зимнего сезона зафиксировали на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

"Яркий миллионный показатель на СТК (спортивно-туристический комплекс - прим. ТАСС) "Горный Воздух" зафиксировали с начала зимнего сезона", - рассказали в правительстве области.

По информации областных властей, вторым рекордом стало количество посещений комплекса. За один день в минувшие выходные "Горный воздух" посетили 6,5 тыс. человек. "Популярность "Горного воздуха" растет и уже в ближайшие пять лет курорт должен войти в число лучших горнолыжных курортов России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас сахалинский курорт по своим возможностям является лучшим на [российском] Дальнем Востоке. В распоряжении его посетителей - 22 современных трассы разной категории сложности и 2 трассы для фри-райда общей протяженностью 42 км", - рассказали в правительстве.

По информации СТК "Горный воздух", посетителем, совершившим миллионный спуск, стала туристка из Владивостока. Женщина прибыла на Сахалин вместе с семьей. В подарок она получила сертификат на пятидневное безлимитное посещение.

"На Сахалин прилетаем с семьей уже четвертый раз, два года подряд ездим с детьми и ставим их на лыжи. В этом сезоне очень ждали и мечтали скорее приехать на Сахалин, чтобы отправиться на "Горный воздух". Прилетели до пятницы и как раз вот утром думали над тем, чтобы продлить отдых", - приводятся слова туристки.

О "Горном воздухе"

По информации министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, ежегодно число посетителей "Горного воздуха" растет. В прошлый зимний сезон он принял 256 тыс. туристов, а в этом - показатель уже превышает 280 тыс. человек, хотя сезон еще не завершился.

"С уверенностью могу сказать, что у нас есть потенциал увеличить цифру (число посетителей за сезон - прим. ТАСС) более чем в два раза. Лучший аэровокзальный комплекс за Уралом мы открыли в прошлом году, осталось нарастить в достаточном количестве номерной фонд, который удовлетворит туристический поток. Сейчас на площадке "Горного воздуха" ведутся работы по строительству первых гостиниц категории "5 плюс", - приводятся пресс-службой правительства слова Лазарева.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается одним из лучших мест для зимнего катания на лыжах и сноуборде на Дальнем Востоке РФ. Он включает около 40 км трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог.