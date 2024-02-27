Счетная палата выступила за синхронизацию госпрограмм по благоустройству и ЖКХ

Аудитор палаты Наталья Трунова отметила, что общий объем расходов на мероприятия по строительству жилья и инфраструктуры составляет совокупно 900 млрд рублей, которые реализуются в разных госпрограммах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Счетная палата видит потенциал для экономии бюджетных средств в синхронизации трат по программам благоустройства, жилищного строительства и коммунального хозяйства. Об этом заявила аудитор палаты Наталья Трунова.

"Мы видим проблему в общей иногда десинхронизации различных процессов в рамках отдельных федеральных проектов. Есть примеры, когда у нас сначала делаются проекты городской среды, потом регион или муниципалитет получают деньги на развитие коммунальной инфраструктуры, ну и, соответственно, жители субъектов видят, как только что сделанный проект вновь вскрывается", - сказала она в ходе заседания общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ России.

Аудитор отмечает, что общий объем расходов на мероприятия по строительству жилья и инфраструктуры составляет совокупно 900 млрд рублей, которые реализуются в разных госпрограммах. Так, субъекты Российской Федерации, которые участвуют практически во всех федеральных проектах, получают до 12 межбюджетных трансфертов. Трунова отметила, что в синхронизации этих трат есть существенный потенциал для того, чтобы более эффективно, скажем, и целенаправленно использовать все эти средства.

"Мы, конечно, видим ключевую задачу - это укрупнение субсидий, повышение самостоятельности субъектов в реализации госполитики, конечно с теми установленными показателями, которые министерства должны постоянно отслеживать", - заключила она.