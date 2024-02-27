Бензин Аи-92 на бирже подешевел на 3,3%

Межсезонное дизтопливо подешевело на 3% после заявлений о планах запрета на экспорт бензина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" по итогам торгов снизилась на 3,33%. Межсезонное дизтопливо подешевело на 3% после заявлений о планах запрета на экспорт бензина, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 уменьшилась на 3,33%, до 47,774 тыс. рублей за 1 тонну. Стоимость бензина Аи-95 поднялась на 0,31%, до 58,018 тыс. рублей за 1 тонну.

Летний дизель подешевел на 1,42%, до 58,773 тыс. рублей за 1 тонну, межсезонный дизель - на 3,01%, до 57,792 тыс. рублей за 1 тонну. Цена зимнего дизеля уменьшилась на 0,21%, до 59,711 тыс. рублей за 1 тонну.

Стоимость топочного мазута снизилась на 5,26%, до 26,176 тыс. рублей за 1 тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,02%, до 78,972 тыс. рублей за 1 тонну.

Ранее представитель вице-премьера РФ Александра Новака и в пресс-службе кабмина сообщили ТАСС, что правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Решение о запрете экспорта нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ. Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.