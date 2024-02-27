В Челябинске женщину четыре часа уговаривали не переводить мошенникам 7,5 млн рублей

По словам потерпевшей, с ней якобы связались представители банка, пообещав высокий доход по вкладу

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудникам полиции и Сбербанка в Челябинске потребовалось примерно четыре часа, чтобы уговорить местную жительницу, которая пришла в банк, не переводить мошенникам 7,5 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка, злоумышленники пытались выманить деньги, обещая женщине высокий доход.

"Жительница Челябинска обратилась в офис, чтобы сделать перевод на 7,5 млн рублей. В ходе разговора у сотрудницы банка возникли подозрения, что клиентка находится под влиянием злоумышленников, которые пытаются похитить ее накопления. Специалист вызвала полицию, но и сотрудники правоохранительных органов не могли убедить женщину не переводить деньги. И только прибывший из МВД психолог смог донести до пострадавшей, что она стала жертвой мошенников", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности сотрудники банка и полиции вели разговор с клиенткой около четырех часов. По словам самой женщины, с ней связались люди, которые представились специалистами другого банка и пообещали очень высокий доход по вкладу, но для этого нужно было перевести все деньги на указанный ими счет.